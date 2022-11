Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cp ont affiché leur soutien aux bénévoles de la FIA ce week-end, à l'occasion d'un week-end spécial repris dans plusieurs épreuves de sport automobile, dont la WTCR Race of Bahreïn, hier et aujourd'hui.

Des milliers d'hommes et de femmes donnent de leur temps, souvent sans récompense financière, pour aider le sport automobile chaque année, et leurs efforts inlassables sont reconnus ce week-end.



Avant de participer aux dernières courses du WTCR,Mehdi BennanietTiago Monteiroont rejoint les pilotes de plusieurs championnats de la FIA, dont la Formule 1, en enregistrant des messages de remerciement, qui ont été compilés dans une vidéo disponibleICI.



CliquezICIpour plus d'informations sur le week-end des volontaires de la FIA.

Ad

WTCR Coronel a connu son “heure de gloire” à la WTCR Race of Bahrain IL Y A 14 HEURES

WTCR Azcona pense au titre WTCR après un week-end “fantastique” à Bahreïn IL Y A 14 HEURES