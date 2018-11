Les stars du WTCR OSCARO honorées à Macao

Gabriele Tarquini, Yvan Muller et Esteban Guerrieri se sont vus remettre leurs trophées pour avoir terminé respectivement premier, deuxième et troisième lors de la première édition de la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO*.

Ils se sont réunis au Macau Tower Convention & Entertainment Centre dimanche soir pour recevoir leur trophée.



Après avoir reçu le trophée du champion du WTCR OSCARO par Alan Gow, président de la FIA Touring Car Commission, le pilote du BRC Racing Team a déclaré: «C'était une saison fantastique. C’était un combat long et fair-play avec Yvan mais je suis très heureux de remporter ce premier titre WTCR. Cela représente quelque chose de spécial pour moi. J'ai commencé au début avec cette voiture pour la développer. C’est un peu comme un bébé pour moi et je suis très fier de ma victoire. "



Muller, quant à lui, a été rejoint sur scène par son chef d'équipe du YMR, Fredrik Wahlén, et son coéquipier, Thed Björk, pour recevoir le trophée pour leurs efforts combinés qui leur ont permis de remporter le championnat par équipe du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.



«J'ai une longue carrière et beaucoup de lignes sur mon CV, mais c'était la première fois que je gagne en tant qu'équipe», a déclaré Muller. «Nous avons commencé à monter l’équipe en février, un mois et demi avant la première course. Nous n'étions pas prêts pour Marrakech, mais toute l’équipe a tout fait pour arranger les choses. Merci à Thed, mon coéquipier, et Fredrik, notre chef d’équipe, qui représente tous nos mécaniciens qui sans eux, nous ne serions pas ici. Cette victoire est leur victoire."



Le pilote Honda, Esteban Guerrieri, troisième au classement final à l'issue de la dernière course de la saison à Macao avec ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a déclaré: «Nous nous attendions à ce que ce soit un beau championnat, mais c'était vraiment spectaculaire et j’ai adoré courir. Ce fut une année difficile pour tout le monde, une saison très compétitive, mais avec Honda, nous avons trouvé un bon package avec toute l’équipe et merci à eux pour leur excellent travail. Bien sûr, nous voulons gagner le championnat, mais nous aurons une autre chance la prochaine fois. Il ne jamais abandonner, toujours se battre, c’est mon état d'esprit. Je vais revenir plus fort, espérons-le, l'année prochaine.



L'événement a eu lieu dans le cadre du dîner de présentation du prix du 65e Grand Prix de Macao du groupe Suncity.



* Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

The post Les stars du WTCR OSCARO honorées à Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.