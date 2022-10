Tom Coronel (photo) et Gilles Magnus entameront leur quête respective de l'or aux FIA Motorsport Games, les Jeux du sport automobile de la FIA, pour les Pays-Bas et la Belgique lorsqu'ils s'élanceront pour la première fois sur le Circuit Paul Ricard demain après-midi (vendredi).

Les stars de Comtoyou Racing, propulsées par Audi et vainqueurs de courses en WTCR - FIA World Touring Car Cup, seront en action lors des essais libres 1 à partir de 16h50 heure locale.



Le samedi, les essais libres 2 commenceront à 12h20 et les qualifications à 18h05.



La course 1 est prévue à partir de 9h40 le dimanche sur une distance de 25 minutes plus un tour. Le départ de la course 2 est prévu à 14h30 pour 30 minutes plus un tour.

