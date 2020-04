Les talents du supertourisme mondial prêts à se révéler dans un podcast hebdomadaire, WTCR Fast Talk

Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup seront mis en avant lors d'une série de podcasts orchestrés par la voix du WTCR, Martin Haven.

Après avoir commenté les courses de voitures de tourisme de la FIA pendant 15 ans, la science de la discipline de Martin Haven, son expertise en matière de commentaires TV et ses rapports avec les pilotes se conjugueront pour donner aux fans un aperçu exclusif des moments clés de la carrière des pilotes, de leur vie sur et hors piste, des défis qu'ils ont rencontrés et de leurs perspectives pour la saison 2020 reportée.



Disponible sur FIAWTCR.com et d'autres sites à partir d'aujourd'hui (mercredi) et présentée par Goodyear, la série hebdomadaire de podcasts WTCR Fast Talk démarre avec le roi de WTCR, Norbert Michelisz. Le champion hongrois parle de son ascension remarquable de simracer au titre mondial en WTCR, et révèle comment il était sur le point de raccrocher son casque à la fin de la saison 2017, tellement découragé après avoir échoué dans sa tentative de remporter le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA cette année-là.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "À une époque où il est si important que nous suivions les ordres officiels en restant en sécurité et en restant chez nous, nos pilotes ont participé à un certain nombre d'activités en ligne pour divertir les fans. Grâce à la série de podcasts "WTCR Fast Talk", Martin Haven va découvrir des histoires inédites, entendre les hauts et les bas de la carrière des pilotes et découvrir comment ils se maintiennent en forme pour la saison à venir pendant la pandémie de coronavirus, qui est au centre de nos pensées".



Martin Haven, le commentateur principal d'Eurosport sur le WTCR, a déclaré "Bien sûr, nous voulons tous que les courses reprennent dès que cela sera sûr et approprié. D'ici là, j'espère que les fans apprécieront les podcasts WTCR Fast Talk autant que j'ai plaisir à les réaliser. Bien que je connaisse beaucoup de pilotes depuis plus de dix ans, j'ai appris beaucoup de choses grâce aux podcasts, pas seulement sur leur carrière, mais aussi sur leur vie".



Après le premier épisode avec Michelisz, le deuxième épisode des podcasts Fast Talk de la WTCR mettra en avant Yvan Muller, le plus grand pilote de voitures de tourisme du monde, Tom Coronel étant au centre de l'épisode trois. Parmi les futurs invités des podcasts figurent Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Gabriele Tarquini, le premier lauréat du titre WTCR.



Tous les podcasts Fast Talk sont présentés par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus de la WTCR. Cliquezicipour télécharger le premier épisode ou suivez ce lien : https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

