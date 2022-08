Depuis les débuts du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2018, cinq pilotes ont remporté leur course à domicile.

Benjamin Leuchter a été le premier après avoir remporté la Course 3 de la WTCR Race of Germany en 2019, tandis que Mikel Azcona est le seul pilote à avoir triomphé deux fois en WTCR à domicile avec des victoires au MotorLand Aragón en 2020 et 2022.



Voici, dans l'ordre, un rappel de tous les vainqueurs à domicile :



Benjamin Leuchter :A remporté la Course 3 sur la Nürburgring Nordschleife en 2019 au volant de la Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing.



Tiago Monteiro :A accédé au statut de héros national après avoir remporté une victoire d'anthologie, après un retour en compétition consécutif à un gros accident en essai deux ans auparavant. Le pilote portugais s'imposait ainsi dans les rues de Vila Real en 2019 au volant de sa Honda Civic Type R TCR KCMG.



Mikel Azcona :Comme Leuchter, Mikel Azcona a non seulement gagné en WTCR à domicile, mais il pilotait également une voiture construite dans son propre pays, un exploit qu'il a réalisé au volant d'une CUPRA Leon Competitión équipée de Goodyear au MotorLand Aragón en 2020.



Azcona a également gagné à domicile au début de cette saison, en remportant la victoire sur le circuit d'Alcañiz fin juin au volant d'une Hyundai Elantra N TCR pour le BRC Hyundai N Squadra Corse (photo).



Jean-Karl Vernay :Sur une Hyundai, le pilote français de l'équipe Hyundai N LIQUI MOLY Racing Team a remporté la victoire lors de la Course 2 de la WTCR Race of France 2021, qui s'est déroulée sur le Circuit Pau-Arnos en octobre dernier.



Nathanaël Berthon :Le tricolore s'est imposé à son tour sur son sol, avec sa victoire dans la Course 1 de la WTCR Race of Alsace GrandEst, le deuxième événement WTCR à se dérouler en France cette saison. Berthon a pris le départ de la course sur le Circuit de l'Anneau du Rhin depuis la deuxième position, mais il a réussi à s'imposer pour Comtoyou DHL Team Audi Sport.

