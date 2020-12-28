La saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup a produit son lot de vainqueurs. Voici un récapitulatif.
LES CHAMPIONS 2020
CONDUCTEURS : Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
ÉQUIPES : Cyan Racing Lynk & Co (SWE)
WTCR ROOKIE AWARD : Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS
TROPHEE WTCR : Jean-Karl Vernay (FRA), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
LES VAINQUEURS DE COURSE EN 2020
WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : NÉSTOR GIROLAMI (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
COURSE 2 : YANN EHRLACHER (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : ESTEBAN GUERRIERI (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
COURSE 2 : YANN EHRLACHER (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 OCTOBRE) :
COURSE 1 : NATHANAËL BERTHON (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : TOM CORONEL (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : NICKY CATSBURG (NLD) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR
WTCR RACE OF HUNGARY (HONGRIE, 16-18 OCTOBRE) :
COURSE 1 : ESTEBAN GUERRIERI (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
RACE 2 : YANN EHRLACHER (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
COURSE 3 : ESTEBAN GUERRIERI (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE) :
COURSE 1 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
COURSE 2 : MIKEL AZCONA (ESP) Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR
COURSE 3 : THED BJÖRK (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 NOVEMBRE) :
COURSE 1 : ESTEBAN GUERRIERI (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR
COURSE 2 : YVAN MULLER (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
COURSE 3 : SANTIAGO URRUTIA (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR
VAINQUEURS DE LA CATEGORIE WTCR ROOKIE EN 2020
WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : BENCE BOLDIZS (HUN) Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR
WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 OCTOBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF HUNGARY (HONGRIE, 16-18 OCTOBRE) :
COURSE 1 : LUCA ENGSTLER (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR
COURSE 2 : BENCE BOLDIZS (HUN) Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR
COURSE 3 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 NOVEMBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
VAINQUEURS DE COURSE EN WTCR TROPHY EN 2020
WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : TOM CORONEL (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 SEPTEMBRE) :
COURSE 1 : TOM CORONEL (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 OCTOBRE) :
COURSE 1 : NATHANAËL BERTHON (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : TOM CORONEL (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : NATHANAËL BERTHON (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF HUNGARY (HONGRIE, 16-18 OCTOBRE) :
COURSE 1 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
COURSE 2 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
COURSE 3 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 OCTOBRE - 1ER NOVEMBRE) :
COURSE 1 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
RACE 2 : NATHANAËL BERTHON (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
COURSE 3 : NATHANAËL BERTHON (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS
WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 NOVEMBRE) :
COURSE 1 : GILLES MAGNUS (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS
COURSE 2 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
COURSE 3 : J-K VERNAY (FRA) Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris
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