La WTCR Race of Germany a offert deux courses animées et plusieurs vainqueurs sur le légendaire tracé de la Nordschleife pour l'ouverture du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Voici un récapitulatif des différents lauréats.

VAINQUEURS

Course 1:Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Course 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



VAINQUEURS FIA WTCR JUNIOR

Course 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Course 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



VAINQUEURS WTCR TROPHY

Course 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Course 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



MEILLEURS TOURS EN COURSE

Course 1:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9m01.919s (168.5kph)



Course 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s (171.2kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s (171.2kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 points

