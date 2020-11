Afin de respecter le strict protocole COVID-19, l'événement s'est déroulé en plein air, avec un nombre limité de places assises et des sections créées pour que chaque équipe puisse se lever pour regarder son pilote respectif recevoir son trophée.



Les lauréats 2020*



PILOTES :Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



ÉQUIPES :Cyan Racing Lynk & Co (SWE)



WTCR ROOKIE AWARD :Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



TROPHEE WTCR :Jean-Karl Vernay (FRA), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR par Romeo Ferraris



*Sous réserve de la publication des résultats finaux