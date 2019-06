Les vainqueurs en WTCR jusqu’ici

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se rend sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring du 20 au 22 juin. Voici un rappel des statistiques clés jusqu'ici en 2019.

Victoires:

3:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

3:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

2:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

2:Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

1:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)



DHL Pole Position:

2:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

1:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

1:Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co)

1:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse)

1:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)



Pole positions course 2 (grille inversée) :

1:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

1:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

1:Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport)



Meilleurs tours :

3:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)

2:Mehdi Bennani (SLR VW Motorsport)

2:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

2:Attila Tassi (KCMG)

1:Kevin Ceccon (Team Mulsanne)

1:Benjamin Leuchter

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)



Tours menés :

35:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

34:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

32:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

25:Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse)

15:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

13:Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co)

9:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

6:Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen)



TAG Heuer Best Lap Trophy:

1:Mehdi Bennani (SLR VW Motorsport)

1:Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen)

1:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)



TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD):

2:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

1:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

