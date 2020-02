Les victoires viendront pour CUPRA… mais pas toutes d’un coup, avertit Puig

Directeur de CUPRA Racing, Jaime Puig a de grands espoirs pour la toute nouvelle León TCR de la marque, mais ne veut pas s'enflammer tant que la phase de production et de livraison reste en cours.

Après que la précédente génération de CUPRA TCR a remporté pas moins de 70 victoires dans toutes les compétitions TCR en 2019, les attentes sont encore plus élevées pour celle qui va lui succéder en 2020.



Mais avec un carnet de commandes de plus en plus fourni, les livraisons seront faites aux clients en trois fournées. Autrement dit, toutes les voitures ne seront pas disponibles immédiatement.



“Tous les clients ne seront pas capables de l'avoir dès le premier jour, car elles seront livrées progressivement,” explique Puig. “Nous travaillons contre la montre [et] nous discutons avec tous les clients pour qu'ils reçoivent la voiture au moment qui convient le mieux à leurs projets de course. Je ne sais pas si nous pouvons battre notre propre record de 70 victoires cette année, mais je suis sûr que quand nous aurons la nouvelle voiture en piste, nous serons prêts à le faire.”



Compte tenu du fort intérêt des clients, CUPRA Racing a travaillé dur pour assurer que la nouvelle voiture surpasse sa devancière.



“Elle est toute nouvelle et a été complètement redessinée,” détaille Puig. “Il y a quelques pièces identiques au modèle précédent, car nous ne devons pas oublier que la base de la nouvelle CUPRA est la nouvelle León qui vient d'être présentée. Nous avons fait des essais en Espagne, au Portugal et en Italie ces derniers mois, et le feedback est vraiment bon.”



“Bien que ce soit une toute nouvelle voiture, nos principes restent inchangés : nous utilisons le plus grand nombre de pièces de série standard ou modifiées, et le tarif est donc compétitif et la fiabilité maximale. C'est essentiel dans l'ADN de CUPRA, et nous sommes ainsi parvenus à être très compétitifs.”



La toute nouvelle CUPRA TCR sera éligible au WTCR – FIA World Touring Car Cup, qui reprendra vie à la WTCR Race of Hungary du 24 au 26 avril.

