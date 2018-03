Les Volkswagen Golf GTI WTCR reçoivent un coup de boost

Volkswagen Motorsport a déclaré son intention de porter "une attention particulière" à ses Golf GTI TCR afin de suivre la stratégie récemment annoncée par le groupe.

Le projet basé sur la compétition client, où Mehdi Bennani et Rob Huff représenteront la marque dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a prouvé être un grand succès pour le constructeur allemand, et Sven Smeets, le Directeur de Volkswagen Motorsport, a affirmé ses plans pour l'avenir.



"Dans le futur, nous allons porter une attention encore plus grande sur les produits Volkswagen", a expliqué le Belge. "La Golf GTI TCR est déjà une ambassadrice importante pour la marque dans diverses séries de course automobile à travers le monde, et nous poursuivons le même objectif avec la nouvelle Polo GTI R5 [de rallye]".



"Les deux voitures ne sont pas seulement une proposition attractive pour les écuries clientes professionnelles, mais elles représentent également les voitures idéales pour de jeunes talents."