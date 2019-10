Les wild-cards du WTCR en quête de succès aux FIA Motorsport Games

Deux pilotes wild-cards du WTCR – FIA World Touring Car Cup vont représenter leur pays pour la première édition des FIA Motorsport Games à Vallelunga (Italie) le mois prochain.

Luca Engstler, qui a fini dans le top 10 pour ses débuts en WTCR / OSCARO en Slovaquie cette saison, représentera la #TeamGermany dans la catégorie des voitures de tourisme, pour ce tout nouvel événement qui aura lieu à Rome du 1er au 3 novembre.



Jim Ka To (photo), récemment annoncé comme l'une des trois wild-cards à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan qui aura lieu à la fin du mois, représentera la #TeamHongKong au volant d'une Honda Civic Type R TCR.



De plus, l'écurie Comtoyou Racing, victorieuse en WTCR / OSCARO, engage le représentant de la #TeamKuwait, Salem Al Nusif, avec une Audi RS 3 LMS.



Rory Butcher, pilote de la #TeamUK, a également un lien avec le WTCR / OSCARO, puisqu'il est le beau-frère du pilote Leopard Racing Team Audi Sport Gordon Shedden, vainqueur en Chine lors de la saison 2018 en WTCR / OSCARO.



Au programme de la catégorie des voitures de tourisme aux FIA Motorsport Games, il y aura deux séances qualificatives et deux courses.



Photo :Ishibashi/Dome

