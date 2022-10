La nouvelle mouture de l'Esports WTCR, la version en ligne du WTCR - FIA World Touring Car Cup de Discovery Events, est lancé avec un shoot-out sur trois manches, avant une compétitions sur cinq épreuves prévue à partir de janvier 2023.

S'inscrivant dans le cadre d'une alliance à long terme et fructueuse avec RaceRoom Racing Experience, l'Esports WTCR est la plateforme idéale pour que les simracers puissent vivre l'action FIA World Touring Car porte-à-porte et avoir également l'occasion de courir contre certaines des stars réelles du WTCR qui s'affrontent en ligne de temps en temps pour rester en forme.



LE FORMAT DU SHOOT-OUT EST FIXÉ

Le retour de l'Esports WTCR commence par un Shoot-out en trois manches comprenant les habituelles phases de course contre la montre/qualification et les courses multijoueurs. Les coureurs peuvent choisir les livrées des voitures Audi, CUPRA, Honda et Hyundai participant à la WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup et s'affronter sur trois circuits, Nürburgring GP Strecke, Hungaroring et MotorLand Aragón, comme suit :



1re manche :Nürburgring GP Strecke (nouveau pour l'Esports WTCR)

Ouverture du classement :14 octobre

Clôture du classement :13 novembre

Journée de course en direct :16 novembre



2e manche :Hungaroring

Ouverture du classement :14 octobre

Clôture du classement :20 novembre

Journée de course en direct :23 novembre



3e manche :MotorLand Aragón

Ouverture du classement :14 octobre

Clôture du classement :27 novembre

Journée de course en direct :30 novembre



Les 20 premières équipes à l'issue des trois tours choisiront leur propre livrée, tout en intégrant les emplacements des sponsors et partenaires existants, pour la saison principale qui débutera en janvier 2023. La date limite de soumission des dessins de livrée est fixée au 3 janvier.



CINQ ÉPREUVES POUR UN DÉFI PASSIONNANT

La saison principale de cinq épreuves, avec un maximum de 32 pilotes sur la grille pour chaque course, y compris les 20 pilotes esports permanents qui se sont qualifiés lors du Shoot-out, se déroulera comme suit :



1re manche :Nürburgring Nordschleife

Ouverture du classement :9 janvier

Clôture du classement :22 janvier

Journée de course en direct :25 janvier



2e manche :Circuit de Spa-Francorchamps (nouveau pour l'Esports WTCR)

Ouverture du classement :22 janvier

Clôture du classement: 5 février

Journée de course en direct :8 février



3e manche :Circuito da Guia, Macao

Ouverture du classement :5 février

Clôture du classement :19 février

Journée de course en direct :22 février



4e manche :Circuit de Suzuka

Ouverture du classement :19 février

Clôture du classement :5 mars

Diffusion en direct le jour de la course :8 mars



5e manche :la piste sera sélectionnée par les concurrents de l'Esports WTCR par le biais d'un vote en ligne lors des 2e et 3e manches de la saison principale 2023.

Le 25 janvier, le vote sera ouvert à tous les concurrents de l'Esports WTCR. Le vote sera clôturé le jour de la course du 3e tour et annoncé lors du livestream du 3e tour.

Ouverture du classement :5 mars

Clôture du classement :19 mars

Diffusion en direct le jour de la course :22 mars



Tous les jours de course seront diffusés en direct sur le site RaceRoom et sur les canaux de médias sociaux de WTCR. Une cagnotte de 10 000 € est offerte par KW Suspensions, partenaire de longue date de la série WTCR.



Jean-Baptiste Ley, directeur de WTCR, Discovery Sports Events, a déclaré :"Alors que nous attendons avec impatience les courses WTCR décisives pour la saison qui se dérouleront à Bahreïn et en Arabie Saoudite en novembre, le nouveau look Esports WTCR suscitera beaucoup d'excitation et d'intérêt au sein de la communauté des courses en ligne - qui continue de se développer dans le monde entier - et parmi les fans de WTCR et de sport automobile en général. Nous avons vu à quel point le niveau des simracers est élevé et, grâce à Norbert Michelisz, le roi de la WTCR 2019, nous savons ce qu'il est possible de faire lorsque des pilotes qui ont excellé en course virtuelle ont l'occasion de courir pour de vrai. Nous remercions nos partenaires de RaceRoom Racing Experience pour tout leur travail et leur expertise en coulisses et nous avons hâte que les batailles en ligne commencent."



Holger Stangl, responsable de RaceRoom Events and Esports, a déclaré :"Les voitures de tourisme ont une longue tradition à RaceRoom. Je pense que grâce à la relation à long terme avec le WTCR, RaceRoom est en mesure d'offrir le meilleur réalisme possible en matière de courses de voitures de tourisme virtuelles. Je suis très enthousiaste à l'idée de la nouvelle saison officielle Esports WTCR. Ensemble, nous avons choisi une grande sélection de circuits et les participants peuvent s'attendre à un format sportif qui sera nouveau pour l'Esports WTCR. Nous espérons apporter plus de continuité aux pilotes et aux spectateurs grâce à une grille de départ partiellement fixe, en donnant aux meilleures équipes d'esports une grande visibilité et en donnant à chacun la possibilité de participer et de remanier le championnat à tout moment. Je ne peux donc qu'encourager tout le monde à participer et à prendre part à cette passionnante saison Esports WTCR qui nous attend."



Esteban Guerrieri, vainqueur de la course WTCR pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, sur Honda, et coureur en ligne prolifique, a déclaré :"Pour moi, la course peut se dérouler n'importe où, sur la piste de course ou sur le simulateur derrière l'ordinateur. Mais le fait de courir vous met au défi de la même manière, la concentration mentale, l'intensité, la pression de la compétition, tout ce que vous devez faire pour être rapide et régulier, c'est la même approche pour la course sur la piste ou en simulation. C'est génial et j'aime vraiment ça. C'est une bonne chose pour tous ceux qui veulent participer à des compétitions et avoir le sentiment d'être en compétition. Esports WTCR est un excellent moyen de le faire à un haut niveau et j'ai vraiment apprécié le championnat que nous avons fait avec les simracers en 2020 parce que le défi était vraiment élevé pour essayer d'être proche d'eux."

