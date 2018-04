L’Esports WTCR OSCARO est lancé !

Les pilotes virtuels pourront disputer le WTCR – World Touring Car Cup présenté par OSCARO en ligne, après la confirmation du lancement de l'Esports WTCR pour 2018.

Eurosport Events, RaceRoom et Sector3 Studios poursuivent leur partenariat qui a débuté en 201 et qui a conduit au championnat inaugural de l'eSports WTCC en ligne en 2017.



Alors que le WTCC est devenu le WTCR en 2018, marquant le début d'une ère nouvelle et excitante pour le supertourisme mondial, le rideau se lève pour l'Esports WTCR OSCARO avec un lancement dans la Ring°arena du Nürburgring.



Les qualifications se tiendront sur place durant le week-end des 24 Heures du Nürburgring (10 et 11 mai) où les joueurs et les simracers sont invités à pousser les voitures WTCR à la limite, et à battre les vrais pilotes WTCR et de qualifier pour les courses du 12 mai, qui seront retransmises en direct en ligne.

Un grand nombre de pilotes auront l'opportunité de courir contre d'autres pilotes pour un prix à partager de 25'000€, avec plus de 80 pilotes en lice. Les spectateurs pourront suivre l'action gratuitement.

Avant le Nürburgring, il existe un autre possibilité d'avoir un avant-goût de la voiture WTCR dans RaceRoom avec l'opportunité de pilote la première voiture Esports WTCR, l'Audi RS3 LMS, dans une compétition "attack" exclusive. Pour s'entraîner, les pilotes doivent se rendre sur http://game.raceroom.com/championships/15. Davantage d'informations sur l'Esports WTCR OSCARO et le lancement de l'épreuve seront diffusés prochainement.

François Ribeiro, Directeur d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : "L'Esport est en plein boom dans tous les sports, je suis donc ravi de prolonger notre accord avec notre partenaire de longue date, RaceRoom Racing Experience. Avec sept marques prenant part au WTCR, un gros travail a été réalisé dans les coulisses pour préparer toutes les voitures. Après le lancement sur le Nürburgring, l'Esport WTCR OSCARO débutera cet été lorsque toutes les voitures, les pilotes et les circuits seront disponibles. Puis l'Esports WTCR OSCARO se disputera presque en parallèle au vrai WTCR, et nous nous attendons à un championnat très excitant."