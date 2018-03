Lessennes souhaite un prompt rétablissement à Monteiro alors qu’il prend sa place en WTCR

Benjamin Lessennes a souhaité le meilleur des rétablissements à Tiago Monteiro après avoir été appelé pour remplacer le Portugais au sein du Boutsen Ginion Racing pour l'ouverture de la saison du nouveau WTCR – World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Lessennes, 18 ans, pilotera l'une des deux Honda Civic TCR de l'équipe après avoir été promu du rôle de pilote de test et de réserve à celui de remplaçant provisoire de Monteiro, lequel continuera à se remettre des blessures subies lors d'un accident en test en septembre.



"Je suis très heureux de faire mes débuts en course en FIA WTCR avec le Boutsen Ginion Racing, même si j'aurais préféré que cela se passe dans d'autres circonstances", a commenté Lessennes. "Je ne sais pas combien de courses je disputerai avant que Tiago ne revienne dans sa voiture, mais je voudrais lui envoyer tous mes vœux de prompt rétablissement. J'ai une bonne expérience de la nouvelle Honda Civic pour l'avoir testé en fin d'année dernière et – plus récemment – avec le Boutsen Ginion Racing à Zandvoort. Je suis confiant dans le fait que nous pourrons faire du bon boulot, même s'il est très clair que le niveau de compétition en WTCR cette année est plus élevé que ce que j'ai pu connaître auparavant."



Lessennes a remporté le titre en TCR Benelux avec le Boutsen Ginion Racing en 2017. Après des tests sur le Circuit de Barcelona-Catalunya jeudi, le Belge roulera pour l'équipe lors de la Course du Maroc WTCR AFRIQUIA les 7 et 8 avril où il deviendra le plus jeune pilote sur la grille.