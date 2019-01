Benjamin Leuchter, le pilote qui a aidé à faire de la Volkswagen Golf GTI TCR une voiture capable de s'imposer en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, s'est vu offrir la chance de démontrer ses capacité à un niveau mondial après avoir été sélectionné en tant que quatrième pilote du Sébastien Loeb Racing en 2019.

L'Allemand Benjamin Leuchter, membre de longue date de la famille Volkswagen, rejoindra Mehdi Bennani (Maroc), Rob Huff (Grande-Bretagne) et Johan Kristoffersson (Suède) pour représenter l'équipe française SLR sur le # WTCR2019SUPERGRID.



"La Coupe du Monde est un rêve d'enfant qui se réalise pour moi", a déclaré le pilote de 31 ans originaire de Duisburg, qui a joué un rôle clé dans les essais et le développement de la Volkswagen Golf GTI TCR. "Je suis ravi de pouvoir prendre part au WTCR et donnerai tout pour représenter les couleurs allemandes d'une manière digne."



Leuchter, ambassadeur de la marque Volkswagen et instructeur Volkswagen Driving Experience, a déjà couru avec succès en monoplace et en ADAC TCR Germany. En 2016, il a établi un nouveau record du tour pour les véhicules de série à traction avant sur la Nürburgring Nordschleife au volant d'une Golf GTI Clubsport S avant de remporter sa classe aux 24 H du Nürburgring sur le légendaire circuit l'année suivante.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré: «Je n'ai pas caché mon désir de faire participer un pilote allemand à temps plein au WTCR / OSCARO, il est donc formidable que Volkswagen Motorsport et le Sébastien Loeb Racing fassent confiance à Benjamin Leuchter. Il représente une perspective assez passionnante avec une solide expérience de la course en TCR. Il sera intéressant de le voir faire ses preuves sur la # WTCR2019SUPERGRID.”

The post Leuchter complète l’effectif du Sébastien Loeb Racing en WTCR soutenu par Volkswagen appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.