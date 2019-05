Leuchter remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy du WTCR

Benjamin Leuchter a décroché le TAG Heuer Best Lap Trophy, en plus de son premier podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, sur la WTCR Race of Netherlands.

L'Allemand, qui a terminé deuxième de la Course 2 à grille inversée, y a aussi réalisé le meilleur temps au tour avec sa Volkswagen Golf GTI TCR de SLR. Son chrono de 1m47.077s a éclipsé le plus rapide de la Course 1, apanage de Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport).

En Course 3, Mehdi Bennani (VW SLR) a signé le meilleur tour mais son temps de 1m47.880s ne lui a pas suffi pour déposséder du TAG Heuer Best Lap Trophy un Leuchter dont le podium en Course 2 a aussi été le premier d'un pilote Volkswagen cette année. Son compagnon d'écurie et champion du monde FIA de Rallycross, Johan Kristoffersson, avait terminé juste derrière lui, parachevant un doublé pour l'équipe.

