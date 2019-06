Leuchter s’attend à tirer un avantage en cas de pluie sur la WTCR Race of Germany

Benjamin Leuchter reconnaît que ses connaissances étendues de la Nordschleife ne pourront que jouer en sa faveur lors d'une épreuve bien souvent sujette aux changements de conditions climatiques.

Leuchter, auteur d'un podium en WTCR / OSCARO admet qu'il a cessé de compter le nombre de tours qu'il a bouclé sur l'emblématique circuit de 25,378 km, alors qu'il a atteint le cap des 1000 km sur ce circuit, mais estime que ce chiffre "pourrait être plusieurs milliers" dans les années qui ont suivi.



"En WTCR [tous les pilotes] savent ce qu'il faut faire ", a déclaré le pilote Sébastien Loeb Racing sur Volkswagen. "J'ai peut-être un peu plus de connaissances en piste et s'il pleut, je pense que j'ai un gros avantage par rapport aux autres gars. Mais dans des conditions normales, il y a beaucoup de pilotes performants qui courent sur la Nordschleife depuis de nombreuses années."



"Je pense que je peux être dans le top 10, mais il faut être au bon endroit et au bon moment, et tant de choses peuvent jouer un rôle. J'étais sur le circuit pour la course de WTCR l'année dernière, je suis impatient d'être sur la piste avec tous les autres pilotes."



La WTCR Race of Germany se déroulera au Nürburgring Nordschleife du 20 au 22 juin. Le site légendaire est situé dans les montagnes de l'Eifel, le rendant sensible aux changements climatiques.

