Benjamin Leuchter a beau n'avoir jamais couru à Ningbo, il y arrivera en vainqueur suite à son triomphe sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring le week-end dernier.

Vainqueur en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Leuchter était associé à son compatriote Andreas Gülden, et les deux hommes ont donc remporté la sixième manche du VLN Endurance Championship au volant d'une Volkswagen Golf GTI TCR exploitée par Max Kruse Racing.



Ils ont parcouru 23 tours lors de cette course de quatre heures, qui a eu lieu dans des conditions météorologiques changeantes.



Tandis que Leuchter s'est imposé en Allemagne, son coéquipier SLR Volkswagen en WTCR / OSCARO, Johan Kristoffersson, a vu la victoire de l'East Sweden Rally lui échapper pour 4,4 secondes avec sa Volkswagen Polo GTI R5.



La WTCR Race of China aura lieu au Ningbo International Speedpark de vendredi à dimanche. Leuchter et Kristoffersson font partie des neuf pilotes qui découvriront cette piste de 4,010 kilomètres.



Photo :Volkswagen Motorsport

The post Leuchter s’impose au Nürburgring avant la WTCR Race of China appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.