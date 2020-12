Lago était l'ingénieur de course d'Azcona chez Zengő Motorsport et ne tarit pas d'éloges sur son compatriote après une impressionnante saison au volant de la nouvelle CUPRA Leon Competición en 2020.



"Je ne peux que dire que c'est un pilote incroyable, spectaculaire", a déclaré Lago, qui fait partie de l'équipe d'ingénieurs de chez CUPRA Racing. "Il a un talent inné et est aussi un travailleur acharné et très concentré sur son travail. Si les conditions de course vous obligent à faire une demande qui profite à notre équipe, il s'y conforme sans problème. Si vous devez laisser passer quelqu'un ou faire bénéficier quelqu'un de l'aspiration, ce sera au bénéfice de l'équipe et de la marque. Et c'est important. En plus d'être rapide, c'est un équipier parfait".



Azcona a offert à la CUPRA Leon Competición équipée par Goodyear sa première victoire en WTCR lors de la WTCR Race of Spain au début du mois dernier. Il s'est classé septième au championnat.