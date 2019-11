Lo leader des wild-cards WTCR à domicile, à Macao

Le pilote macanais Billy Lo était la plus rapide des six wild-cards lors des deux séances d'essais libres de la WTCR Race of Macau.

Pilotant une Audi RS 3 LMS pour le Tian Shi Zuver Team, Lo a signé un meilleur temps de 2'35"556 en Essais Libres 1, chrono qu'il a amélioré en 2'35"353 en Essais Libres 2.



“Je suis très heureux de pouvoir participer au meeting WTCR de Macao à nouveau,” déclare Lo, qui a fait ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors de la manche correspondante en 2018. “L'expérience de l'an dernier est bonne avec les données, le style de pilotage et les réglages de la voiture. Je veux obtenir un bon résultat ; le top 15 sera très difficile, d'autant que je n'ai couru qu'une fois au volant d'une TCR cette année.”

