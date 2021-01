Dans le cadre du programme WTCR Cares établi en 2018, les contributions importantes des pilotes du WTCR, combinées aux fonds générés par l'initiative "1 € par kilomètre de course" d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, ont permis de faire des dons aux établissements de santé situés à proximité des six sites qui ont accueilli les événements de la WTCR en 2020.



Les bénéficiaires de la campagne WTCR #RaceToCare étaient



WTCR Race of Belgium : UZ Hôpital universitaire de Louvain



WTCR Race of Germany : Hôpital Maria-Hilf, Daun



WTCR Race of Slovakia : Hôpital Dunajská Streda



WTCR Race of Hungary : Hôpital et clinique ambulatoire Bajcsy-Zsilinszky, Budapest



WTCR Race of Spain/WTCR Race of Aragón : Hospital Comarcal de Alcañiz et Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón



"Notre intention a toujours été que, lorsque le moment serait venu de reprendre les courses après la première période de confinement, nous le ferions avec un objectif clair", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events. "Sans hésiter, soutenir le travail des professionnels de la santé était notre priorité numéro un. Ils font un travail incroyable dans la lutte contre la COVID-19 et sans ces personnes dévouées, il n'y aurait pas eu de sport automobile international l'année dernière."



"Notre objectif de collecter 100 000 euros était notre façon de donner quelque chose en retour. En donnant 1 € pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote toutes saisons lors de chaque séance de qualification et course en 2020, et en regroupant les dons des pilotes du WTCR, nous sommes très heureux d'avoir pu atteindre notre objectif commun. Toutefois, le combat contre la COVID-19 est loin d'être gagné, aussi la famille WTCR continuera-t-elle à soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA et nous sommes impatients d'annoncer la prochaine initiative sous l'égide de WTCR Cares avant le début de la saison 2021 de WTCR".



Yann Ehrlacher, le roi de la WTCR après avoir remporté le WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020 au volant d'une Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR équipée par Goodyear, a expliqué pourquoi lui et un certain nombre de ses concurrents ont soutenu l'initiative WTCR #RaceToCare. "La pandémie mondiale a changé la vie de tout le monde. Si nous avons pu nous remettre sur les rails, c'est grâce à tous les hommes et femmes des organisations de santé du monde entier. La famille WTCR de la FIA a voulu faire quelque chose pour nous remercier et c'est pourquoi nous avons créé le programme #RaceToCare parce que c'était notre tour de prendre soin d'eux".



Le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Norbert Michelisz, le champion Hongrois vainqueur du titre WTCR 2019, a ajouté : "C'est une chose fantastique que nous avons faite. Cela a montré que nous sommes une famille et que s'il se passe quelque chose d'extraordinaire, nous pouvons nous serrer les coudes, même si nous nous battons sur le circuit. C'était fantastique de montrer comment les choses peuvent être réalisées et il était évident pour moi d'y participer, d'autant plus qu'une partie de l'argent est allé à un hôpital de Budapest. Je suis très heureux que nous ayons pu aider".



Le WTCR #RaceToCare a été mis en place dans le cadre du mouvement #PurposeDriven de la FIA, créé pour revenir à la course avec un objectif clair après la première vague d'infections COVID-19.



Pour plus d'informations sur #RaceToCare, consultez le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/. Pour plus d'informations sur #PurposeDriven, consultez le site :https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement.