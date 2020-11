Avec les conseils d'ADAC Nordrhein, l'organisateur de la WTCR Race of Germany de septembre dernier sur la Nürburgring Nordschleife, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, a identifié l'hôpital Maria-Hilf de la ville de Daun comme le digne bénéficiaire de cette importante donation, qui sera utilisée pour l'achat d'un nouveau système PiCCO (Pulse Contour Cardiac Output).



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, a déclaré : "Comme nous l'avons déjà dit, il n'y a tout simplement pas de temps à perdre dans la lutte contre la COVID-19 et nous sommes très heureux de pouvoir faire cette importante donation à l'hôpital Maria-Hilf, qui dessert la communauté proche de la Nürburgring Nordschleife. Il était vital que nous revenions à la course avec un objectif clair et des efforts comme celui-ci en sont le parfait exemple. Nous annoncerons bientôt les détails des hôpitaux en Slovaquie et en Hongrie qui recevront le prochain don de l'opération #RaceToCare dans le cadre de la lutte contre la COVID-19"."



Au service d'une communauté proche de la Nürburgring Nordschleife

L'hôpital Maria-Hilf, dans la ville de Daun, dessert une communauté vivant à proximité du Nürburgring Nordschleife, lieu de la WTCR Race of Germany. Chaque année, plus de 10 000 patients hospitalisés et 25 000 patients externes sont soignés à l'hôpital, qui, à partir de 2020, travaille également en étroite collaboration avec le centre médical du Nürburgring, fournissant des soins intensifs à toute personne souffrant de blessures graves sur la piste. L'hôpital Maria-Hilf est un employeur important dans la région, avec plus de 600 membres du personnel travaillant dans l'établissement, où plusieurs salles sont mises à disposition pour traiter les patients souffrant d'une grave infection par la COVID-19.



Qu'est-ce que l'opération #RaceToCare du WTCR ?

Pour soutenir le mouvement #PurposeDriven de la FIA visant à revenir à la course avec un objectif clair, le promoteur du WTCR, Eurosport Events, fera don d'un euro pour chaque kilomètre parcouru par chaque pilote titulaire sur toute la saison lors de chaque séance de qualification et course en 2020. Les pilotes et les autres membres de la communauté WTCR, ainsi que les parties prenantes, auront la possibilité de faire des dons similaires dans le but de collecter 100 000 euros d'ici la fin de la saison.







Pour plus d'informations sur le programme #RaceToCare de la WTCR, consultez le site :https://www.fiawtcr.com/race-to-care/. Pour en savoir plus sur le mouvement #PurposeDriven de la FIA, consultez le site : https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement