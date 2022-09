Son Altesse Royale le Prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, Président de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto et Président de la Société saoudienne de sport automobile, attend avec impatience la finale de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Son Altesse Royale s'exprimait après la confirmation, jeudi, que le circuit de la Corniche de Jeddah accueillera la première course WTCR d'Arabie Saoudite du 25 au 27 novembre.



"Nous sommes ravis d'accueillir le World Touring Car Cup de la FIA pour la première fois cette année et nous sommes extrêmement reconnaissants à la FIA et à Discovery Sports Events d'avoir contribué à la réalisation de ce projet",a-t-il déclaré."L'arrivée d'une autre série de courses d'envergure mondiale en Arabie saoudite confirme l'ampleur de la transformation du Royaume en un centre de sport automobile dans la région et accélère encore le rythme des progrès que nous constatons grâce à l'accueil de tels événements majeurs. Rien que cette année, nous avons accueilli le Rallye Dakar, la Formule E et l'Extreme E. Nous avons également accueilli la Formule 1. En outre, nous avons accueilli la Formule 1 pour la deuxième fois sur le circuit de Jeddah Corniche en mars. Nous attendons maintenant avec impatience de poursuivre cette série de succès en organisant la finale de la saison de la FIA World Touring Car Cup sur notre circuit nouvellement configuré."



La WTCR Race of Saudi Arabia se déroulera deux semaines après la WTCR Race of Bahrain. L'événement comprendra deux courses de nuit sur un circuit alternatif de 3,450 kilomètres, qui a récemment été homologué et sélectionné en raison de sa conception sur mesure pour les courses de voitures de tourisme FIA de type pare-chocs à pare-chocs, porte à porte.



Photo : DPPI.net

