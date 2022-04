Le pilote de TCR Australia Luke King a l'ambition de courir en WTCR – FIA World Touring Car Cup.

King, qui a piloté une Audi RS 3 LMS en TCR Australie la saison dernière, où il a terminé à la quatrième place du championnat, a confié àAuto Actionson intention de passer au WTCR plus tard cette saison.



"J'essaie d'organiser les choses de façon à ce que nous ayons un bon accord pour la seconde moitié de l'année ou que nous organisions de très bons événements ponctuels, le WTCR est le top", a déclaré King àAuto Action. "Nous avons des sponsors asiatiques qui continuent à partir de 2021 [et] il y a des épreuves assez cool auxquelles j'aimerais participer et ce sont celles que nous ciblons."



Si les ambitions de King se concrétisent, il suivra les traces de Dylan O'Keeffe, le seul Australien à avoir couru en WTCR jusqu'à présent. Concourant en tant que wildcard, O'Keeffe a terminé 13e et 12e lors de la WTCR Race of Belgium sur le Circuit Zolder en septembre 2020.



"Le niveau de la catégorie est assez élevé en Australie", a continué King. "C'est un bon critère pour nous, cela montre que nous pourrions aller faire du WTCR à un bon niveau."



Le règlement du WTCR permet aux pilotes de participer à une course unique ou à une course sélectionnée en tant que wildcard. Bien que les pilotes wildcard ne soient pas éligibles pour les points au championnat global, ils peuvent viser des points au WTCR Trophy selon les nouvelles règles de 2022.



Photo : TCR Australie/Jack Martin

Ad

WTCR Parlons peu, parlons points IL Y A UN JOUR

WTCR Monteiro : Tassi me pousse dans mes limites en WTCR 02/04/2022 À 17:30