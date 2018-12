Lynk & Co Cyan Racing signe Priaulx pour la seconde saison du WTCR

Ce qui s'annonçait déjà comme l'un des meilleurs plateaux de pilotes internationaux de supertourisme de l'histoire devient encore un plus prestigieux après l'annonce de l'arrivée du triple champion du monde de WTCC Andy Priaulx au sein de l'équipe Lynk & Co Cyan Racing pour la saison 2019 du WTCR OSCARO.

Priaulx, vainqueur du Championnat du monde de voitures de tourisme FIA ​​en 2005, 2006 et 2007, s'associera à d'autres anciens champions du WTCC, Thed Björk et Yvan Muller, au volant d'une Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport.



* Le Britannique s'associe à ses pairs champions du monde des voitures de tourisme Björk et Muller



* Les pilotes Lynk & Co 03 TCR compte huit titres mondiaux entre eux.



* La campagne WTCR est un retour à la maison mère pour Priaulx après un passage en voiture de sport



Cette annonce retentissante fait suite à celle provenant de Hyundai Motorsport plus tôt ce mois-ci confirmant le recrutement de Nicky Catsburg et Augusto Farfus pour mener la campagne de son équipe de course sur la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO 2019, aux côtés de Norbert Michelisz et de Gabriele Tarquini, premier vainqueur du titre.



"La légende est peut-être un superlatif trop souvent utilisé mais elle convient certainement pour décrire Andy Priaulx", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur de la WTCR OSCARO. «Premier champion FIA World Touring Car de l’ère Eurosport Events en 2005, Andy n’est pas seulement un grand performeur sur la piste, il est également un excellent ambassadeur. Nous avons hâte de le voir en action sur ce qui devrait être la série de voitures de tourisme de la plus haute qualité et la plus compétitive de tous les temps.



La signature de Priaulx signifie que les pilotes Lynk & Co 03 TCR compte un total de huit titres mondiaux FIA, Muller ayant remporté le WTCC à quatre reprises et Björk décrochant le titre en 2017.



"Andy est une véritable légende de la voiture de tourisme et son bilan parle de lui-même", a déclaré Christian Dahl, PDG de Cyan Racing. "Son mélange d'expérience et de vitesse pure sera vital pour nous. Nous sommes heureux de l'avoir parmi nous pour la 2019 La saison WTCR semble devenir l'une des plus relevées de tous les temps. "



Le Britannique Andy Priaulx, âgé de 44 ans, a signé un contrat pluriannuel pour piloter pour Lynk & Co Cyan Racing, après avoir participé au Championnat du monde d'endurance de la FIA ces dernières années. Il admet que courir dans le WTCR OSCARO sera difficile. «Je suis ravi de devenir pilote Lynk & Co Cyan Racing et je ne doute pas que nous sommes bien placés pour nous battre pour le titre au classement général dès notre première année. Nous avons un travail difficile qui nous attend, la concurrence est aussi forte qu’elle n’a jamais été au WTCR. Mais j'ai suivi les progrès de Cyan Racing au fil des ans et ce fut une décision facile pour moi de les rejoindre. "



La deuxième saison de la WTCR OSCARO se déroule sur 30 courses réparties sur 10 week-ends sur trois continents. L'action débute lors de la WTCR Race of Morocco à Marrakech du 5 au 7 avril 2019.

The post Lynk & Co Cyan Racing signe Priaulx pour la seconde saison du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.