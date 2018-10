Lynk & Co Cyan Racing vise haut en WTCR

Lynk & Co Cyan Racing aura le titre pour objectif dès ses débuts dans le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, en 2019.

La nouvelle marque de mobilité urbaine chinoise a annoncé hier (vendredi) qu'elle serait sur la grille WTCR à partir de la saison prochaine avec la Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Motorsport.

Cyan a décroché les titres Pilotes, avec Thed Björk, et Constructeurs, avec Volvo, dans le Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme en 2017. Le directeur de l'entreprise, Christian Dahl, veut la même chose pour Lynk & CO qui va devenir la huitième marque automobile différente représentée dans le spectaculaire championnat d'Eurosport et de la FIA.

“Notre ambition en tant qu'équipe est de reprendre notre titre mondial et d'explorer de nouvelles voie en matière de performance automobile avec Lynk & Co”, a déclaré Dahl.

Björk, qui a été annoncé comme le premier pilote recruté par Lynk & Co Cyan Racing, a réagi : “Viser encore une fois le titre mondial en débutant ma septième saison avec le Cyan Racing est un rêve devenu réalité.”

