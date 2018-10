Lynk & Co de Geely Group choisit le Cyan Racing et le WTCR pour son plan de développement

Lynk & Co, nouvelle marque mondiale de mobilité urbaine chinoise, va défier des constructeurs automobiles établis tels qu'Audi, Honda, Hyundai et Volkswagen en s'associant avec le Cyan Racing pour disputer le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à partir de 2019.

Cette annonce très excitante, faite aujourd'hui (19 octobre) sur le Fuji Speedway, au Japon, signifie que huit marques automobiles européennes et asiatiques seront représentées pour la seconde année du WTCR OSCARO, le passionnant championnat de voitures de tourisme d'Eurosport Events et de la FIA.

Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, PEUGEOT et Volkswagen courent tous en WTCR via des équipes clientes, bénéficiant d'une exposition médiatique globale – dont une couverture télévisée en direct sur des marchés clés dans le monde entier ainsi qu'une diffusion en ligne et en direct en Chine, l'un des pays les plus peuplés au monde avec le marché le plus étendu. Via son partenariat avec le Cyan Racing, la gamme de produits Lynk & Co sera exposée mondialement.

François Ribeiro, Directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, déclare : “Alors que la première saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se dirige encore vers un dénouement très attendu, nous sommes heureux d'accueillir d'ores et déjà Lynk & Co en tant que huitième marque représentée dans le championnat. Et en tant qu'équipe mondialement titrée, le Cyan Racing est idéalement placé pour viser la victoire au nom de Lynk & Co.”

Lynk & Co Cyan Racing disputera le WTCR 2019 avec la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR développée par Geely Group Motorsport. Cette alliance permettra de raviver l'un des partenariats les plus victorieux en voitures de tourisme, entre le le pilote titre dans le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme (WTCC) 2017, Thed Bjork, et le Cyan Racing en WTCR OSCARO.

En plus de l'engagement de Lynk & Co Cyan Racing en WTCR, un concept de voiture routière basé sur la TCR de course a été confirmé dans le cadre d'une “fusion unique de l'automobile de performance et de la course automobile”entre Lynk & Co et le Cyan Racing.

“La fusion entre Lynk & Co et le Cyan Racing constituera le fer de lance de nos débuts dans le secteur de l'automobile de performance”, dit M. Victor Yang, Vice-Président de la Communication chez Zhejiang Geely Holding Group. “La combinaison entre le défi de Lynk & Co en matière d'industrie automobile et la vaste expérience du Cyan Racing en compétition sont deux éléments clés de cette coopération unique.”

Et Christian Dahl, PDG du Cyan Racing, d'ajouter :“Notre ambition en tant qu'équipe est de reconquérir notre titre et d'explorer de nouvelles pistes en matière de performance automobile avec Lynk & Co. Nous allons utiliser notre expérience de projets passés en matière de voitures routières, en combinaison avec les vastes données que nous engrangerons grâce au programme de course à travers des milliers et des milliers de tours, dans des conditions extrêmes, sur les circuits du monde entier.”

Thed Björk, premier Suédois champion du monde en sport mécanique et actuel deuxième ex æquo au classement du WTCR à six courses de la fin de saison, était présent pour aider à dévoiler la toute nouvelle Lynk & Co 03 TCR de course, durant un événement exclusif sur le Fuji Speedway, au Japon, aujourd'hui. Le pilote de 37 ans pilotera l'une des Lynk & Co TCR du Cyan Racing en 2019.

“Viser une nouvelle fois le titre mondial quand je débuterai ma septième saison avec le Cyan Racing est un rêve devenu réalité, plus encore dans le cadre de cette coopération révolutionnaire avec Lynk & Co qui inclura le développement d'un concept car, est rien moins que fabuleux”, a réagi Björk.

