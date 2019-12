Lynk & Co écrit l’Histoire en devenant la première marque chinoise à remporter un titre mondial FIA

Une nouvelle page de l'Histoire s'est écrite en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Cyan Racing ayant remporté le convoité titre des équipes avec Lynk & Co, premier constructeur chinois à gagner un titre mondial FIA.

Les points marqués par Thed Björk et Yvan Muller lors de la saison 2019 ont permis à l'écurie suédoise d'être sacrée avec 34 points d'avance sur BRC Hyundai N Squadra Corse lors d'une passionnante manche décisive en Malaisie hier soir.



“Après un week-end et une saison particulièrement difficiles, Lynk & Co Cyan Racing a conclu de manière historique,” déclare Victor Yang, vice-président des communications pour le Zhejiang Geely Holding Group. “Ils ont bâti des fondations solides pour 2020 et ont prouvé le professionnalisme de leur travail et de leur état d'esprit. Merci à toute l'équipe de ses efforts et de son dévouement. Nous espérons jouer les deux titres l'an prochain.”



Pour le Cyan Racing de Christian Dahl, ce succès marque un troisième titre mondial consécutif, c'est un record. Après avoir remporté le FIA World Touring Car Championship avec Volvo Polestar en 2017, les ingénieurs et techniciens de Cyan ont aidé YMR à triompher pour la première saison du WTCR / OSCARO en 2018.



“C'est l'un des week-ends de course les plus durs que l'équipe ait connus,” affirme Fredrik Wahlén, team manager Cyan Racing. “Tout le monde a vraiment uni ses efforts au moment crucial. Je suis fier de toute l'équipe car, pour la troisième année consécutive, nous sommes champions du monde.”



Björk et Muller ont remporté sept victoires pour Cyan Racing Lynk & Co cette saison, tandis qu'Andy Priaulx est l'auteur de l'unique succès obtenu par l'équipe soeur, Cyan Performance Lynk & Co. Alexander Murdzevski, directeur du Geely Group Motorsport, compagnie à l'origine de la Lynk & Co 03 TCR, conclut : “Le projet de la Lynk & Co 03 TCR a été mené en un temps record, la voiture ayant été terminée en moins de 25 semaines ; presque tous les départements de chaque pays dans notre groupe y ont contribué. Nous sommes fiers et heureux de voir Cyan Racing remporter le titre et le faire avec une telle sportivité depuis la toute première course.”

