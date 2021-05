Ma Qinghua a signé deux victoires sur sa Lynk & Co du Shell Teamwork Lynk & Co Racing ce week-end en TCR Asia.

Au volant d'une Lynk & Co 03 TCR de même spécification que celle utilisée par Yann Ehrlacher dans sa quête victorieuse pour le titre WTCR en 2020, Ma, résident de Shanghai, a battu son coéquipier Jason Zhang dans les deux courses disputée sur le site du Grand Prix de Chine.



"C'est un début de saison fantastique", a déclaré Ma, qui fut le premier pilote originaire de Chine à remporter une course du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA et de la WTCR - FIA World Touring Car Cup. "La voiture a eu un rythme magnifique tout le week-end, et nous avons montré le vrai potentiel de la voiture dans les deux courses. Bien qu'il y ait eu peu de tours sous drapeau vert dans la course 1, c'était génial de mener un triplé bien mérité pour l'équipe. La course 2 a été très sympa, je me suis battu pour me frayer un chemin dans le classement - chaque bataille devenait plus difficile au fur et à mesure que nous progressions dans la hiérarchie. Je tiens à remercier l'équipe Shell Teamwork Lynk & Co Racing pour tout le travail accompli ce week-end, qui a vraiment porté ses fruits."



Le circuit de Zhuzhou en Chine accueillera la deuxième étape de la saison du TCR Asia du 11 au 13 juin. De son côté, Ehrlacher commencera à défendre son titre WTCR sur la Nordschleife du Nürburgring du 3 au 5 juin aux côtés de ses coéquipiers Thed Björk, Yvan Mulller et Santiago Urrutia.

