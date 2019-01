Ma Qing Hua, le premier pilote chinois à avoir marquer des points en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a eu deux occasions de célébrer le mois dernier.

Cinq jours après avoir fêté ses 31 ans, le résident de Shanghai a remporté la première victoire sur son Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris, après sa victoire sur le circuit international de Guangdong le 30 décembre.



Pilotant pour l'équipe Freely Racing, Ma a eu raison de Sunny Wong, qui allait remporter le titre, au départ avant de dominer la course de 15 tours.



Et cela aurait pu être une deuxième victoire pour Ma dans la troisième course du week-end si son coéquipier Xia Yi Li n'avait pas réduit à néant son avantage de 25 secondes en plantant sa voiture italienne dans le bac à gravier alors que 25 minutes restaient à courir dans cette compétition disputée par équipe de deux pilotes.



Ma n'a pas encore annoncé ses plans pour 2019 mais a testé à la mi-décembre pour le Team Mulsanne, équipe vainqueur en WTCR OSCARO l'an passé.



Photo: TCR Chine

The post Ma a conclu 2018 en vainqueur appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.