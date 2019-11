Ma Qinghua espère davantage de réussite lorsqu'il abordera le très exigeant Circuito da Guia cette semaine.

Le pilote de Shanghai reconnaît ne jamais avoir eu de réussite dans la région administrative spéciale de la République populaire de Chine, qui accueille l'avant-dernier rendez-vous du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO 2019.



Mais ayant eu le rythme pour monter sur le podium quand le WTCR / OSCARO a arpenté les rues de Vila Real cet été, le pilote du Team Mulsanne va “croiser les doigts” à bord de son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



“C'est une deuxième course à domicile pour moi, et ça va être une course serrée et difficile,” déclare l'ancien pilote d'essais en Formule 1. “Nous avons une voiture qui a le potentiel pour être compétitive et nous avons beaucoup progressé lors des dernières courses.”



“Je ne faisais pas une saison complète lorsque j'ai couru à Macao l'an dernier, donc cette année, je serai mieux préparé.”



“En 2017, j'ai fait le meilleur tour en course, mais par le passé, quand je courais à Macao, il y avait toujours quelque chose qui ne se passait pas à la perfection. Je n'ai jamais eu l'occasion de tout faire au mieux à Macao, je croise donc les doigts pour cette année.”

The post Ma croise les doigts pour sa deuxième course à domicile en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.