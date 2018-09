Ma dans le top 20 pour sa première course en WTCR

Ma Qing Hua débutera sa toute première course en WTCR OSCARO à la 17e place après la première qualification lors de la WTCR Race of China-Ningbo.

Effectuant ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, le Chinois Ma s'est montré performant alors qu'il poursuit son adaptation à sa Honda du Boutsen Ginion Racing et au Ningbo International Speedpark.



"Nous avons commencé avec les réglages d'hier comme référence, mais les conditions de la piste ont beaucoup changé à cause de la gomme supplémentaire sur la piste suite aux courses de support. Nous avons donc dû apporter quelques modifications à la voiture pendant la séance pour nous adapter à cela et retrouver notre vitesse. Les qualifications ne durent que 30 minutes, il n’y a donc pas beaucoup de temps pour le faire."



«Nous avons beaucoup amélioré la voiture à la fin, mais lors de mon premier tour rapide lors de ma dernière tentative, j'ai été gêné aux virages 2 et 3 par deux voitures sortant de la voie des stands et ne respectant pas les drapeaux bleus. J'ai fait un deuxième tour raôde, mais à ce moment-là, les nouveaux pneus avaient dépassé leur pic de performance.



«Nous allons maintenant améliorer la voiture avant la course. Je suis optimiste, nous pouvons gagner des places. Nous étions dans le top 10 des deux séances hier et nous savons que c'est le genre de rythme qui caractérise les Honda. »

