Ma en DHL Pole de la Course 2 à grille inversée en WTCR

Ma Qinghua s'élancera de la DHL Pole Position pour la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of Portugal après une séance de qualification mouvementée qui a vu son coéquipier Kevin Ceccon sortir violemment de la piste.

Le Chinois du Team Mulsanne a réalisé le dixième chrono en Q2, s'assurant de partir en DHL Pole Position pour la Course 2. Il sera rejoint en première ligne par le leader du WTCR / OSCARO, Esteban Guerrieri, Mikel Azcona (PWR Racing) et Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) se partageant la seconde.

“La qualification est primordiale sur cette piste et on a un très bon rythme ici”, a dit Ma. “On a amélioré l'équilibre de la voiture aujourd'hui. C'était très serré durant la séance, mais on a usé d'un peu de stratégie. C'est un risque, un pari – mais on l'a gagné ! Je suis très, très content d'être en DHL Pole Position pour la Course 2, mais j'espère pouvoir prendre un meilleur départ parce qu'hier, il a été très mauvais et j'ai eu une casse d'embrayage. Aujourd'hui est un autre jour. On a une bonne chance maintenant.”

Son équipier Ceccon a admis que l'accident qui a causé une interruption au drapeau rouge et un retard (pour réparer des rails de sécurité) de la Q2 était de sa faute. Le Team Mulsanne est parti pour une course contre la montre afin de préparer sa voiture pour les Courses 2 et 3 de cet après-midi.

“Désolé pour mon équipe”, a dit l'Italien. “C'était juste une erreur. J'ai été étonnamment rapide ce matin. Ça aurait pu être une journée géniale, mais ça s'est fini par une très mauvaise qualification pour moi. C'est la plus grosse erreur que j'aie commise de toute ma vie. Nous sommes pilotes de course et nous sommes là pour courir, mais c'est une grosse erreur. Je suis désolé pour mon équipe et j'espère être prêt à courir.”

“J'ai un peu mal au dos, mais ça va. La plus grosse douleur, elle est dans la tête.”

