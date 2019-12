Ma enthousiasmé par sa pole WTCR sur la grille inversée en Malaisie

Ma Qinghua va pouvoir jouer la victoire qui lui a échappé à domicile en Chine lorsqu'il prendra le départ depuis la première place pour la Course 2 à grille partiellement inversée.

Le pilote de Shanghai a été vaincu par Yvan Muller dans la bataille pour remporter la première de ses courses à domicile en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en septembre, avant qu'un accrochage avec Néstor Girolami en Qualifications 2 ne l'empêche de jouer la DHL Pole Position pour la Course 3.



Mais après avoir pris la dixième place de la Q2 en Qualifications 2 ce vendredi soir en Malaisie, Ma va s'élancer en pole position de la Course 2 au volant de sa Team Mulsanne Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



“Ce n'était pas un très bon tour, mais je connais la fenêtre dans laquelle il est possible de faire ça et j'ai juste essayé de finir mon tour raisonnablement afin de signer ce chrono,” déclare Ma. “Mais je suis vraiment content d'être en pole position pour la Course 2. Il reste beaucoup à faire dimanche, mais mon rythme de course est relativement bon en général, et j'espère pouvoir réitérer ma performance dimanche.”

