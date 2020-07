Ma et le Geely Group Motorsport apportent un peu de WTCR en TCR China

-

Ma Qing Hua, le premier pilote chinois à remporter une course en WTCR - FIA World Touring Car Cup, disputera la saison 2020 du TCR China au volant d'une Lynk & Co 03 TCR construite par Geely Group Motorsport.

Ma a signé pour Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport et sera le partenaire de Lu Wei dans la série de six événements.



"Je suis très fier de représenter Lynk & Co et Teamwork en TCR China", a déclaré Ma. "J'ai de très bons souvenirs de mes courses précédentes en Chine et je suis impatient de faire profiter l'équipe de mon expérience du WTCR. Ce sera certainement un défi difficile avec de nombreux adversaires de taille, mais j'ai pleinement confiance dans l'équipe, et je sais que la TCR 03 de Lynk & Co est une très bonne voiture. Notre objectif est de nous battre pour les titres".



Paul Hui, directeur de l'équipe Teamwork Motorsport, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir monté un programme en TCR China très solide en coopération avec Lynk & Co Chine et Geely Group Motorsport. Ma Qing Hua a été soigneusement sélectionné pour ce programme. Il jouera un rôle clé grâce à sa vaste expérience de la course automobile internationale, plus récemment en WTCR et en Formule E, et à son récent travail de promotion pour la société de vente chinoise de Lynk & Co".



Victor Yang, vice-président du groupe Geely Auto, a déclaré : "C'est un rôle important pour l'équipe chinoise de Lynk & Co de soutenir le développement du sport automobile en Chine. Cela a commencé au début de l'année en impliquant de nombreux clients dans des activités sportives - qui se développent maintenant dans la course automobile".



Alexander Murdzevski Schedvin, directeur du Geely Group Motorsport, a ajouté : "Nous sommes très heureux d'étendre notre présence en Chine par le biais du programme Teamwork Motorsport et de les accueillir chez nous en tant que clients".



La série 2020 TCR China démarre sur le circuit international de Zhuzhou les 6 et 7 août.

WTCR Björk sur le pont pour sélectionner un nouvel équipier 23/07/2020 À 10:00

The post Ma et le Geely Group Motorsport apportent un peu de WTCR en TCR China appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Le rookie Magnus se livre sur WTCR Fast Talk by Goodyear 22/07/2020 À 10:00