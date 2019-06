Ma : on oublie jamais la Nordschleife

Le pilote du Team Mulsanne en WTCR / OSCARO, Ma Qing Hua, a indiqué que ses souvenirs de la Nordschleife demeuraient frais dans sa tête, même s'il n'a pas roulé sur le mythique circuit allemand depuis quatre ans.

Le Chinois Ma a participé à la première WTCC Race of Germany au sein de l'équipe Citroën officielle en 2015. Après avoir terminé cinquième de la Course 1, il est sorti de la route lors de la Course 2 de façon spectaculaire.



Il reviendra affronter pour la deuxième fois la Nordschleife la semaine prochaine armé d'une Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



"Le souvenir est encore frais comme hier", a déclaré le jeune homme de 31 ans. "Dès que l'on a le feeling sur la Nordschleife, il ne disparaît jamais. J'ai entendu dire qu'ils ont mis un nouvel asphalte et de nouvelles bordures, alors nous verrons. Mais bien sûr, le tracé reste le même et ce sera important pour les premiers essais. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passera avec notre voiture sur ce circuit exigeant parce que je n'y ai jamais piloté une voiture TCR."



Parmi les leçons qu'il a apprises en 2015, Ma dit que le fait de rester concentré est l'une des principales choses qu'il a retirées de l'événement.



"Il faut être concentré pendant un long tour et pousser au maximum", a déclaré l'ancien pilote d'essai et de réserve de Formule 1. "Les conditions, la température, le niveau d'adhérence, changent tout le temps. Quand on a le feeling sur la Nordschleife, il ne s'en va jamais."



Ma a remporté sa première victoire dans la WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans la Course 3 en Slovaquie le mois dernier.

