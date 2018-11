Ma repart au combat en WTCR à Macao

Ma Qing Hua retournera au sein du Boutsen Ginion Racing pour la finale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à Macao du 15 au 18 novembre.

Le pilote chinois, âgé de 30 ans, est devenu le premier pilote de son pays à marquer des points en WTCR OSCARO en se classant septième de la course 3 lors de la WTCR Race of China-Wuhan le mois dernier. Il reprendra la Honda Civic Type R TCR Tiago utilisée par Tiago Monteiro lors de son retour héroïque au Japon après ses graves blessure.



Monteiro ne court pas à Macao, car il poursuit ses préparatifs pour un retour à temps plein en 2019, ce qui a donné à Ma, basée à Shanghai, une nouvelle occasion de démontrer son potentiel en voiture de tourisme.



"Je suis très heureux de retourner en WTCR et de courir à nouveau sur la Honda Civic Type R TCR", a déclaré Ma. "Le Boutsen Ginion Racing est une équipe solide qui m'a fait me sentir le bienvenu lors des épreuves que j'ai disputées en Chine. Cette période de prise de marques m'aidera à me familiariser beaucoup plus rapidement à Macao, de même que le fait qu'il s'agisse de la première piste sur laquelle je piloterai cette saison sur laquelle je compte déjà une expérience. Nous avons déjà fini dans le top 10 ensemble, l’objectif est donc de passer un bon week-end et de poursuivre les progrès enregistrés à Ningbo et à Wuhan. ”



Ma a participé au double rendez-vous chinois du WTCR OSCARO avec le Boutsen Ginion Racing, ce qui lui a permis de courir pour la première fois à Ningbo et à Wuhan, ainsi que de piloter la Honda développée par JAS Motorsport.



"Nous sommes très heureux d'accueillir de nouveau Ma Qing Hua dans l'équipe pour Macao", a déclaré Olivia Boutsen, directrice de l'équipe de Boutsen Ginion Racing. "Malgré sa méconnaissance de notre équipe, de la voiture et des circuits en Chine, il s'est extrêmement bien intégré. Il a fait un très bon travail en se classant dans le top 10 sur les deux meetings, signant une septième place bien méritée à Wuhan. C'est la première fois que nous courons dans les rues de Macao, et le fait que nos deux pilotes, que ce soit Ma ou Tom [Coronel], connaissent le circuit nous aidera énormément. Notre objectif est d'exploiter cet avantage pour terminer la saison en beauté. "



Ma a disputé la Macau Guia Race en 2014 et 2017, lorsqu'elle faisait partie du calendrier du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC. Ancien pilote d'essai et de réserve en Formule 1, Ma a participé à des courses de courses de GP2, Formule E et World Rallycross.

