Ma Qing Hua tentera de signer une bonne performance lors des qualifications pour la course 1 sur la WTCR Race of China-Ningbo boosté par de bons débuts lors de sa nouvelle vie en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le pilote originaire de Shanghai a intégré le top 10 lors des deux séances d'essais hier sur le Ningbo International Speedpark, qu'il découvrait pour la première fois au volant de sa Honda Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Après une sixième place en essais libres 1, le pilote chinois s'est classé neuvième en essais libres 2, et reste satisfait de cette performance, malgré sa petite chute dans la hiérarchie.



"Nous commençons à faire quelques changements de réglages et essayons d'améliorer secteur par secteur et je pense que cela fonctionne bien jusqu'à présent", a déclaré Ma à l'issue de la journée de vendredi. «Le chrono s’est beaucoup amélioré aussi, mais les autres pilotes poussent de plus en plus, la concurrence est très serrée. Cela commence à être de plus en plus difficile, mais jusqu'à présent, nous sommes sur la bonne voie et je suis toujours très positif, à une demi-seconde du [chrono le plus rapide].



«Je sais que nous avons perdu beaucoup de temps dans différents virages. Nous avons essayé de régler certains set-up pour adapter mon pilotage pour combler cette demi-seconde. Ce n’est pas facile, c'est sûr. Aussi, de mon côté, j'ai besoin de bien apprendre la piste et la voiture, et aussi mon ingénieur. C’est ma première collaboration avec lui. Nous travaillons très dur et nous avons hâte [d'être samedi], nous sommes très positifs dans cette perspective. "

The post Ma reste sur une dynamique positive et continue ses débuts impressionnants en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.