Ma se tourne vers Wuhan après un manque de réussite en WTCR

Ma Qing Hua espère avoir une meilleure réussite lorsque la WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO reprendra à Wuhan le week-end prochain après une malheureuse deuxième journée sur le Speedpark International de Ningbo, où son potentiel n’a pas été valorisé.

Ma, aligné par le Boutsen Ginion Racing, a été l’une des stars de la qualification. Après une huitième place en Q1, il espérait accéder à la Q3 pour aller jouer la pole position DHL, mais une barre anti-roulis cassée le contraignait à se contenter de la 12e place de la grille pour la course 2.



Après des temps au tour égaux à ceux des leaders, le contact du dernier tour avec Yann Ehrlacher a mis fin aux espoirs d’un résultat potentiellement payant en termes de points dans la course 2, tandis que les dégâts infligés à sa Honda Civic Type R TCR étaient trop importants pour qu'il puisse prendre le départ de la course finale de Ningbo.



"La journée a commencé de manière très prometteuse avec une huitième place en Q1, mais malheureusement, la barre anti-roulis s'est cassée et nous n'avons pas eu le temps de la réparer, alors j'ai fini la séance en 12ème position", a expliqué le pilote de Shanghai. «Il y a eu de belles batailles dans la course 2 et dans la deuxième moitié de la course, mon rythme était à moins d'un dixième ou deux des leaders.



«L'incident avec Yann Ehrlacher était vraiment malheureux. Je n'ai pas vu où était sa voiture parce que je dépassais Pepe Oriola et que sa voiture bloquait ma vue de Yann. Je suis désolé pour lui parce qu’il était totalement innocent dans cette histoire. Les gars ont fait un travail incroyable pour essayer de réparer la voiture, mais nous avons manqué de temps. J’ai tout de même beaucoup appris et je vais mettre en pratique cette première expérience à Wuhan. »

