Ma sur son incident avec Girolami : D’habitude, les pilotes ne commettent pas de telles erreurs en

Ma Qinghua a critiqué son rival Néstor Girolami après avoir dû avorter un tour lancé lors de la seconde phase des qualifications de ce matin, à la WTCR Race of China.

Le héros local était le plus rapide en Q1 et voulait rejoindre le shoot-out pour la DHL Pole Position mais a été retardé par un Girolami visiblement plus lent à la fin de la Q2.



“D'habitude, les pilotes ne commettent pas de telles erreurs en qualifications,” déplore le pilote Alfa Romeo du Team Mulsanne, qui est parti en tête-à-queue après un contact avec Girolami. “Je lui faisais des appels de phare depuis le début du tour et je pensais qu'il allait me voir. J'ai cru qu'il allait ouvrir la porte, mais ça n'a pas été le cas. Cela m'a vraiment surpris. La voiture était bien meilleure qu'hier, donc j'étais confiant au niveau de mon rythme. Je crois que j'aurais pu faire la pole position.”



Que s'est-il passé pour Girolami, qui court pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ? “Je n'en ai aucune idée,” répond-il. “J'étais dans mon tour de sortie des stands, j'essayais de mettre les pneus dans de bonnes conditions, et nous avions du temps avant de commencer le tour. Puis, à la sortie du virage 12, j'ai senti un gros choc à l'arrière et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je n'en ai aucune idée [il était sur un tour rapide et je ne l'ai pas vu dans mes rétroviseurs]. C'est un secteur étrange et je pense qu'il n'avait pas la place, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé.”

