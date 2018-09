Ma vite dans le rythme en WTCR sur ses terres en Chine

Le pilote chinois Ma Qing Hua a frappé d'entrée pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Malgré son absence de connaissance préalable du Ningbo International Speedpark et de sa Honda Civic Type R TCR, le pilote du Boutsen Ginion Racing s'est classé sixième à l'issue des essais libres 1 avec la perspective d'une amélioration lors des essais libres 2 cet après-midi.



«Ce ne sont que mes premiers tours et la voiture est assez différente de ce à quoi je suis habitué», a déclaré Ma, originaire de Shanghai. «Je suis encore en train d'apprendre et la piste est également très difficile, en particulier le secteur deux et le secteur trois. Il y a beaucoup de trajectoires que vous pouvez essayer et je ne sais toujours pas laquelle est la meilleure, et la piste s’améliore également."



«Au cours de la prochaine session, nous allons repartir de ce rythme et nous améliorerons, en particulier pour commencer à réfléchir à certains réglages sur cette voiture, et continuer à nous améliorer. Mais la première impression est plutôt bonne et je suis assez confiant."

