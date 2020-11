Le pilote Comtoyou Racing a réalisé le tour de piste le plus rapide du week-end dans la Course 1, son Audi RS 3 LMS ayant tourné en 2m06.689s - établissant un nouveau record du tour en WTCR pour le circuit.



Magnus était parti de la DHL Pole Position dans la Course 3, avant de rétrograder jusqu'à la cinquième place à l'arrivée.



Nathanaël Berthon, du Comtoyou DHL Team Audi Sport, a réalisé le meilleur tour dans la Course 1, avec un temps de 2m06.881s, tandis que Thed Björk a été le plus rapide sur le chemin de la victoire dans la Course 3, avec un chrono de 2m07.757s au volant de sa Lynk & Co Cyan Performance.