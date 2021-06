Les efforts de Gilles Magnus lors des qualifications de la WTCR Race of Portugal, hier, lui ont permis de prendre deux points d’avance sur Tom Coronel dans la lutte pour le titre en WTCR Trophy.

Magnus, qui fait sa première apparition au Circuito do Estoril, a inscrit un point pour avoir terminé la manche du samedi contre le chronomètre avec le meilleur temps parmi les pilotes du WTCR Trophy, la catégorie réservée aux pilotes indépendants.

Cependant, en plus de son succès dans le WTCR Trophy, le pilote de 21 ans de l’équipe nationale belge du RACB vise le Titre Junior du WTCR FIA et une place d’honneur au classement général sur son Audi RS 3 LMS de deuxième génération, préparée par le Comtoyou Racing en Belgique. Cela signifie qu’il n’était pas entièrement satisfait de sa 15e place.

Après les qualifications, Magnus a déclaré :« P15, ce n’est pas du tout ce que nous voulions ou attendions, même si nous nous attendions à ce que ce soit difficile [parce que] c’est une nouvelle voiture qui a besoin d’être développée. De mon côté, j’ai fait du bon travail en étant deuxième des Audi [derrière Nathanaël Berthon], mais il n’était pas possible de faire mieux dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais concentrons-nous sur les courses et essayons de marquer des points. Ce ne sera pas facile, mais nous pouvons en tirer des leçons et essayer d’aller de l’avant. »

