Des podiums consécutifs en WTCR – FIA World Touring Car Cup sont les ingrédients nécessaires pour un parfait week-end dans ce championnat plein d’action.

C’est ce qu’a démontré Gilles Magnus, du Comtoyou Team Audi Sport, qui a ajouté à sa troisième place de la Course 1 sa seconde victoire de la saison lors de la Course 2 sur l’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, dimanche dernier.



S’exprimant après ce succès, le Belge a déclaré :“C’est la deuxième fois que nous sommes sur le podium aujourd’hui, c’est donc un week-end parfait. Je n’aurais pu imaginer mieux. La course a été difficile même si j’ai toujours conservé un gros écart par rapport à Nath [Berthon]. Nous l’avons fait, de gros points, très content.”



Avant la WTCR Race of Alsace GrandEst inaugurale sur l’Anneau du Rhin le mois prochain, Magnus, qui pilote une Audi RS 3 LMS chaussée de Goodyear, est quatrième au classement provisoire du championnat.

Ad

WTCR Un double podium WTCR complètement mérité pour Comtoyou, dit Berthon IL Y A UNE HEURE

WTCR Azcona, garde la tête du championnat WTCR mais reste concentré 26/07/2022 À 13:17