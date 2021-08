C'est Gilles Magnus qui s'élancera de la pole position pour la Course 1 grâce à la règle de la grille inversée, après s'être qualifié au 10e rang de la Q2 lors de la séance qualificative sur le Hungaroring hier samedi.

C'est la seconde fois dans sa carrière en WTCR que le jeune pensionnaire du Comtoyou Team Audi Sport, qui mène au classement du FIA WTCR Junior Driver, s'élancera en tête d'une course.



Mais Magnus admet que lui et son équipier Frédéric Vervisch, ainsi que Nathanaël Berthon, engagé sous la bannière du Comtoyou DHL Team Audi Sport, demeurent déçus de leurs résultats en qualifications après avoir montré un rythme prometteur lors des premiers essais libres.



Au final, Vervisch s'est qualifié neuvième, Berthon a conclu avec la 11e place et la quatrième Audi RS 3 LMS pilotée par Tom Coronel n'a pu faire mieux que la 18e place des qualifications.



"De manière générale, tout le monde chez Audi Comtoyou est assez déçu de la performance", a déclaré Magnus. "Beaucoup d'autres pilotes ont amélioré sur la fin, et pas nous. Nous terminons donc 9e, 10e et 11e, Fred et moi en neuvième et dixième positions. Je pense que nous étions tous les trois à la limite et que nous avons personnellement fait le job, mais la voiture n'était tout simplement pas là où nous l'attendions."



Mais la grille inversée offre au Belge une chance en or de sauver les meubles sur la WTCR au Hungaroring. "Je pars en pole demain, donc c'est vraiment excitant", a-t-il déclaré. "Je n'ai toujours pas ma première victoire en WTCR, j'espère donc vraiment aller la chercher demain [aujourd'hui], et nous avons également pris quatre points pour la Q1, ce n'est donc pas une mauvaise journée compte tenu des conditions."



Le départ de la course 1 de la WTCR Race of Hungary est prévu à 12h15 heure locale.

