Après avoir pris une belle septième place dans la première course de trois tours, vendredi, le débutant sur la “boucle Nord” était 12e de la Course 2 quand il a rencontré un souci sur ce très exigeant tracé de 25,378 kilomètres.

Ehrlacher ajoute le TAG Heuer Best Lap Trophy à sa victoire sur la WTCR Race of Germany

“Ça a été très piégeur, je suis déçu pour l’équipe et déçu pour moi”, a dit le pilote Comtoyou Racing Audi, qui avait déjà été handicapé par la casse d’un arbre de transmission en qualification. “L’accident n’en valait pas la peine. J’étais en 12e position, il était difficile de dépasser, le rythme n’était pas là et je ne voulais prendre aucun risque, mais j’ai quand même bloqué les roues avant et heurté le mur. Je ne comprends pas comment, mais nous verrons clairement sur les datas ce qui s’est mal passé et nous en apprendrons.”