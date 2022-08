Gilles Magnus a perdu sa troisième place de la Course 1 sur la WTCR Race of Alsace GrandEst, après avoir reçu une pénalité de cinq secondes pour un contact en piste avec Esteban Guerrieri.

Guerrieri était quatrième, au volant de sa Honda Civic Type R TCR d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, quand une poussette au virage n° 1 de la part de l’Audi RS 3 LMS du Comtoyou Team Audi Sport pilotée par le Belge a envoyé l’Argentin dans une longue glissade à travers l’herbe et le gravier au cinquième tour. Alors que Magnus a pu continuer pour franchir la ligne d’arrivée en troisième position, donc, Guerrieri a été contraint de rentrer à son stand pour changer de pneus et finalement de classer 11e… avant d’être promu à la dixième place une fois Magnus pénalisé.



Après avoir reçu un rapport du directeur de course FIA, les commissaires sportifs ont considéré que le geste de Magnus envers Guerrieri contrevenait au règlement sportif et ont ajouté cinq secondes à son temps de course, ce qui a renvoyé le triple vainqueur en WTCR à la septième place et promu le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) Mikel Azcona en troisième position.



Ce changement au classement de la Course 1 a pour conséquence que l’avance d’Azcona en tête du championnat est désormais de 28 points et non 25 sur l’équipier de Guerrieri, Néstor Girolami.



La Course 2 doit débuter à 16h15 CET sur l’Anneau du Rhin, et sera retransmise en ligne ainsi qu’à la télévision partout dans le monde.

