Magnus a été sélectionné par la fédération belge pour participer au WTCR - FIA World Touring Car Cup et a excellé tout au long de la saison, remportant le titre à une épreuve de la fin.



Après avoir terminé troisième au classement général dans la course 1, Magnus a été contraint à l'abandon dans les courses 2 et 3 en raison de problèmes de mise au point qui l'ont fait chuter dans la hiérarchie. Cela a été particulièrement frustrant pour le jeune homme de 21 ans dans la course 3, après qu'il se soit aligné sur la DHL Pole Position pour la première fois de sa carrière.



Néanmoins, Magnus peut se montrer ravi de son exploit sur le MotorLand Aragón, site de la première WTCR Race of Spain.



"Nous pouvons être heureux de remporter ce titre avant même la fin de la saison car cela montre à quel point nous étions dominants dans cette catégorie et c'est une chose positive", a déclaré Magnus. "Nous avons montré notre rythme et même en tant que rookie, nous pouvons jouer devant et c'est vraiment important."



"Aujourd'hui [dimanche] n'était pas le jour que nous espérions et la Course 2 a été vraiment terrible au final. Nous avons pris de mauvaises décisions [avec le set-up] nous allons donc devoir voir ce qui a mal tourné, l'analyser et passer à autre chose. Nous avons essayé quelque chose [avec le set-up] qui n'a pas marché. Je savais que le rythme n'était pas suffisant pour gagner la Course 3, alors j'ai dû essayer quelque chose sur la voiture et c'est ce que nous avons fait, mais nous sommes allés dans la mauvaise direction, je pense. "Le rythme était là [au début de la course 3] mais à la fin, la performance a chuté".



Au sujet de son soutien par le RACB, Magnus a ajouté "Je ne peux qu'être reconnaissant que les gens du RACB m'aient donné cette opportunité et qu'ils me soutient encore. Sans eux, je ne serais pas là, ils font vraiment de grandes choses avec les jeunes Belges comme moi. Ils leur donnent des opportunités, qu'ils n'auraient jamais eues autrement, je ne peux que les remercier".



L'Allemand Luca Engstler, 20 ans, de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team et le Hongrois Bence Boldizs, 23 ans, étaient également en action dans la catégorie WTCR Rookie Driver en Espagne.



*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA