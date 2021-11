Gilles Magnus prendra le départ de la Course 1 de la WTCR VTB Race of Russia, à la grille inversée, depuis la pole position après un effort tardif en Q2 qui a porté ses fruits sur l’Autodrom de Sochi.

Le Belge avait été le plus rapide lors de la première séance d’essais libres sur le sec, mais seulement 11e de la deuxième séance sur le mouillé, et semblait manquer de rythme sur piste humide. Mais en Q2, un passage tardif à un train de pneus Goodyear pour la pluie lui a permis de réaliser un temps représentatif et de terminer la séance de dix minutes à la dixième place. Il prendra ainsi le départ de la Course 1 depuis la pole position.

Ad

Il sera rejoint en première ligne par son compatriote et coéquipier au sein du Comtoyou Team Audi Sport, Frédéric Vervisch, qui occupe la deuxième place du classement WTCR. Vervisch n’a pas réussi à augmenter son score lors des qualifications, tandis que son rival et Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat), Yann Ehrlacher, a ajouté un point à son total en signant le cinquième chrono de la Q3. Cela signifie que le Français devance Vervisch de 37 points avant les deux dernières courses de 2021, et rend la Course 1 essentielle pour que le Belge garde ses espoirs de titre avant la finale.

WTCR Les stars du WTCR donnent une garde d’honneur à Tarquini IL Y A UNE HEURE

La Course 1 de la WTCR VTB Race of Russia doit débuter dimanche à 12h15 heure locale (10h15 CET et à Paris), la Course 2 devant suivre à 14h15 (12h15 CET et à Paris).

WTCR Flash Qualifications WTCR : Muller au top à Sochi IL Y A 2 HEURES